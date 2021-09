Para onde vai Daniel Alves? Entenda as opções do lateral após o rompimento com o São Paulo

Quando chegou ao Tricolor, em 2019, Daniel Alves sempre deixou claro que a sua meta era disputar a Copa do Mundo do Catar. Por conta disso, seu contrato foi firmado até o final de 2022.

Para seguir com esse sonho de pé, o camisa 10 precisará se transferir para um clube que dispute ligas em alto nível. No entanto, essa possibilidade se torna mais remota devido ao alto salário do jogador e ao fechamento das janelas pelo mundo.