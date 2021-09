Pelé tem nova piora e volta à UTI em São Paulo

Pelé voltou à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein em São Paulo. A informação é do jornal A Tribuna, de Santos.

Ele ficou na UTI do mesmo hospital do dia 4 ao dia 15 de setembro, quando teve de passar por um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino. Ele estava no quarto há dois dias.

Aos 80 anos, Pelé foi internado no dia 30 de agosto, quando anunciou que passava por exames de rotina. Foi quando o tumor foi encontrado.

Pelé já vinha sofrendo de problemas de saúde após uma cirurgia no quadril, o que dificulta sua locomoção desde 2018. O ídolo do futebol mundial também realizou uma cirurgia de retirada de um cálculo renal em 2019.