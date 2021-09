Pelo terceiro dia, caminhoneiros seguem com bloqueio na BR-364 entre Acre e Rondônia

O Ministério da Infraestrutura informou na manhã desta sexta-feira (10) que Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul seguem com pontos de apenas 3 estados seguiam com pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais.

Este é o terceiro dia das manifestações promovidas por caminhoneiros favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro e contra as ações do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em Rondônia, “um grupos de caminhoneiros ainda insistem em manter trechos de estradas bloqueados, sendo que em alguns pontos há apenas concentração desses profissionais, sem impedirem a passagem de veículos”, explica nota à imprensa.

A PRF no Acre informou que entre o Acre e Rondônia existe um ponto de bloqueio para veículos de carga em Jaci Paraná.