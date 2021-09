Peneira de futebol do Andirá EC seleciona atletas para as categorias de base

A peneira de futebol do Andirá foi realizada no último sábado de manhã, no campo do Juventus. Participaram cerca de 70 crianças entre 9 a 15 anos, com 8 jogadores sub 15, 3 sub13, e 9 sub 11 pré-selecionados. Além da escolha dos atletas, a iniciativa também visa a inclusão social.

O projeto para o fortalecimento da escolinha de futebol do Andirá está sendo coordenado pelo técnico Kinho Brito, juntamente com os professores Léo Ranches, Erismeu Silva e Bruno, todos ex-jogadores e profissionais de Educação Física. O grupo Arasuper e a Academia Blue Fit apoiam o projeto.