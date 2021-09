Prefeitos do Acre se reúnem com coordenador do programa Calha Norte

Um reunião realizada na manhã desta sexta-feira, dia 3, na sede da Associação dos Municípios do Acre – AMAC, contou com a participação de 19 prefeitos do Estado, além do presidente da associação Tião Bocalom – prefeito de Rio Branco, e a vice Fernanda Hassem, que receberam o Coordenador do Programa Calha Norte, General Ubiratan Poty, que atuou na tríplice fronteira acreana.

No evento, também contou com a presença do Senador de República pelo Acre, Sérgio Petecão. No encontro foram debatidos os convênios entre o Ministério da Defesa, por meio do Calha Norte, para os municípios do Acre, órgão esse que é um dos principais que trabalha junto aos deputados federais e senadores, alocando projetos que ajudam no desenvolvimento dos municípios acreanos.

A vice-presidente da AMAC, Fernanda Hassem, destacou a importância de receber a caravana do Calha Norte, no Acre, onde estiveram orientando os gestores presentes. “Esse encontro é muito importante, devido ser um dos que mais ajudam nossos municípios. Lá é estão as maiores obras e Brasiléia está adimplente para poder receber esses recursos”, destacou.

Para Jerry Correia, prefeito de Assis Brasil, destacou que essa seria uma das reuniões mais importante do ano. “O Calha Norte é um dos Ministérios que mais liberam recursos para a região Norte. Isso é muito difícil de se ver, de virem aqui para discutir os convênios com os prefeitos, e nós estamos com nossos convênios em andamento e quase finalizados junto ao órgão”, destacou.

O gestor de Assis Brasil também agradeceu no reencontro com o coordenador do Calha Norte, General Poty, dos relevantes serviços realizado enquanto comandante do 2º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Assis Brasil, que não permitiu que projetos que quase foram esquecidos, fossem licitados e que irão ajudar o setor rural do Município, como uma retroescavadeira.

No geral, os municípios do Acre deverão estar trabalhando para que possam receber convênios junto ao ministério, com o apoio da Associação dos Municípios do Acre – AMAC.