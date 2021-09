Prestes à vir ao Brasil, Dulce Maria lança funk com Kevin O Chris

Os fãs do grupo RDB estão em contagem regressiva para a chegada do grupo no Brasil em 2022, em uma turnê especial após 16 anos. Mas calma! A cantora Dulce Maria, declarada fã do funk carioca, lançará nesta sexta-feira (03), uma nova versão da musica “Tipo Gin” com Mc Kevin O Chris e o público já pode sentir um pouco da presença de Dulce em solo tupiniquim.

Dulce Maria e Kevin O Chris movimentaram o Twitter nesta quinta-feira (02). Os artistas trocaram mensagens na rede social e confirmaram uma parceria musical com o single “Ela Tá Movimentando”, nova versão do hit “Tipo Gin”, sucesso no Tik Tok e no Brasil.

A colaboração musical inusitada entre os dois gigantes da música que dominam o mercado latino chega às plataformas digitais já nesta sexta-feira (03) e promete surpreender o público com o nosso funk brasileiro cantado em espanhol e português.

O anúncio do lançamento veio acompanhado da capa do single, que mostra o Cristo Redentor e a Cidade Maravilhosa ao fundo. Na noite desta quinta-feira (2), a ruiva postou um trecho da música com o carioca e escreveu: “Estou muito emocionada de compartilhar esta colaboração”.

Em sua vinda ao Brasil com grupo mexicano, em 2006, Dulce Maria declarou no palco do Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato na época, que era fã do ritmo, arriscou até uns passinhos de funk e foi até o chão. Durante entrevista na praia do Guarujá, em São Paulo, ela ouviu funk e novamente disse que era o ritmo preferido do Brasil.

Durante uma turnê solo no Brasil. Dulce Maria subiu ao palco do Audio Clube, em São Paulo, com a turnê Sin Fronteras Reloaded, e para dar um toque mais abrasileirado, ela convidou a funkeira Valesca Popozuda para cantar o hit Beijinho no Ombro ao lado dela. Valesca não poupou elogios a eterna Roberta Pardo.

“Há um ano fizemos uma grande festa. Dulce Maria é das nossas. Brasileira de alma e coração. Vou feliz da vida cantar com ela. Temos muito em comum. Ela é guerreira, divertida, ama música e, principalmente o contato com os fãs. Também sou dessas”, disse a popozuda.

Tudo começou na última quarta-feira (02), quando Dulce María chamou a atenção dos fãs ao criar uma playlist de funk em seu perfil do Spotify. A artista, que vem do recente lançamento de sucesso, “Amigos Con Derechos”.

Ela coleciona uma legião de fãs brasileiros e, desde que pisou pela primeira vez no nosso país, já mostrou proximidade e admiração pela cultura daqui. Em uma playlist enaltecendo o gênero musical oriundo das favelas, ela selecionou hits de diferentes épocas e arrasou misturando Anitta, Valesca, MC Marcinho, DJ Malboro e DJ Méury.