Profecia do apocalipse: pastores convocam fiéis para batalha espiritual no dia 7

Alguns pastores evangélicos estão usando as redes sociais para convocarem os fiéis a participarem das manifestações no dia 7 de setembro e para conseguirem o maior número possível de adeptos estão apelando até para profecias.

Têm pastores alegando que tiveram visões mostrando que haverá uma batalha espiritual no próximo feriado nacional e citam o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Mas na prática, o que esses líderes religiosos pretendem é convencer os fiéis a saírem de casa no dia 7 e participarem dos atos de apoio a Jair Bolsonaro.

Alguns vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pastores explicando que soldados e civis invadirão o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional para construírem um novo Brasil. Eles também alegam haver espiões no meio dos religiosos e por isso acreditam haver risco para a liberdade religiosa no país.

As profecias não são novidades em igrejas evangélicas, o que chama a atenção agora é esse contexto político, pois antes abordavam apenas a salvação dos fiéis, mas agora eles são convocados para uma ‘batalha’.

Nos vídeos, pastores também falam sobre os ‘inimigos do povo de Deus’, explicando que eles podem assumir faces variadas, por isso ninguém pode ficar de fora desta luta que será travada no próximo dia 7. Alguns chegam a citar a prisão de Roberto Jefferson para alegarem que as pessoas não têm mais liberdade no país e que movimentos, como o de LGBTQI+, estão envolvidos nisso.

Mas nem todos concordam com isso, inclusive o pastor Clemir Fernandes declarou: “Criou-se uma falsa cortina de fumaça de que a liberdade estaria sendo suprimida pelo STF, pelo Congresso. Isso atrai para a manifestação o evangélico que tem medo de perseguição“.

