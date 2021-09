Ratos com rabos amarrados surgem e revivem profecia de morte; veja vídeo

O”Rei dos Ratos” é uma lenda do folclore alemão que surgiu na Idade Média, à época da peste negra. Segundo a lenda, o surgimento de ratos mortos com as caudas amarradas indicava mal presságio, fome e morte. Acontece que, essa semana, um russo acaba de registrar, em seu Instagram. O fenômeno deixou muitos internautas apavorados nas redes sociais e muitos acreditaram que a aparição pode ser um sinal de azar.

O autor das imagens registrou o vídeo em Stavropol, na Rússia, em uma plantação alagada de melões. O homem encontrou os cinco ratos com os rabos amarrados em meio à água e às plantas. O russo ainda retirou os bichos da água e do local onde estavam presos, colocando-os sobre uma superfície branca que permitiu ver mais claramente.