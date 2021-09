Ronaldo Fenômeno relembra Real “galáctico” e faz aviso ao PSG na Liga dos Campeões

Ronaldo Fenômeno fez parte de um time de estrelas do Real Madrid nos anos 2000. Os “galácticos”, como eram conhecidos, tinham ele, Zidane, Raúl, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Owen… No entanto, mesmo com toda essa legião de estrelas junta, nada de título de Champions.

E isso, segundo Ronaldo, pode servir de aviso ao PSG, que formou na atual janela uma equipe cheia de astros (Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mbappé…).

Joguei no Real Madrid quase cinco temporadas, na equipe dos Galácticos, e nunca ganhei a Champions.

Ganhar nunca é matemático, mesmo que tenha os melhores no seu time. Isso também se aplica ao PSG – afirmou Ronaldo, em entrevista à DAZN, sem apontar o favorito para o título desta temporada.