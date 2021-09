Secretaria de Educação abre processo seletivo com mais de 2,2 mil vagas

A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia está realizando seleção simplificada voltada para o preenchimento de 2.247 vagas para Professores e outros servidores da Educação. O processo seletivo SEDUC RO, regido pelo edital nº 199/2021/SEGEP-GCP, oferta remuneração de R$ 1.270,06 a R$ 3.034,85 para jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

As áreas do magistério com disponibilidade de vagas são as seguintes: Artes, Biologia, Educação Física, Educação Religiosa, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia/Anos Iniciais, Química, Orientador, Supervisor e Sociologia.

Também há vagas temporárias para Analistas Educacionais (Assistentes Sociais e Psicólogos) e Técnicos Educacionais (Cuidadores e Intérpretes de Libras).

Inscrição e outras etapas do processo seletivo SEDUC RO

A inscrição é considerada a primeira etapa da seleção e pode ser feita por meio do site de seleções da SEDUC RO, até o dia 29 de setembro de 2021. Lembre-se de informar todos os títulos que possui na área de seu interesse.

As demais etapas do certame serão:

Comprovação dos títulos informados no ato da inscrição; e

Prova prática, para o cargo de Técnico Educacional Nível II/Intérprete de Libras.

Classificação

Os candidatos do processo seletivo SEDUC RO serão classificados pela contagem de pontos para os títulos declarados e comprovados. As formações e qualificações aceitas para pontuação dos Professores serão:

Licenciatura na área específica;

Bacharelado com complementação pedagógica;

Licenciatura na área afim;

Pós-graduação – Doutorado;

Pós-graduação – Mestrado;

Pós-graduação – Especialização.

Os candidatos a Analista Educacional terão os seguintes títulos pontuados:

Curso superior na área a que concorre;

Pós-graduação – Doutorado;

Pós-graduação – Mestrado;

Pós-graduação – Especialização.

Por último, os inscritos para as vagas de Técnico Educacional receberão pontos por títulos, como:

Comprovante de ensino médio completo; e

Comprovante de curso específico na área, a partir de 8 horas de carga horária.

Vale ressaltar que, para os candidatos ao cargo de Técnico Educacional – Intérprete de Libras participarem da prova prática, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter escolaridade de nível médio com certificação e qualificação em Libras;

Ter habilidades teóricas e práticas específicas para atuar como Intérprete; e

Ter certificação de curso de formação na área de Técnico de Interpretação de Libras, Interpretação e Tradução de Libras e Português como segunda língua.

Edital do processo seletivo SEDUC RO

Para acompanhar todos os detalhes, tais como a distribuição das vagas, o detalhamento das avaliações e as lotações dos contratados, você precisa acessar o edital completo no site da SEDUC RO.

Além disso, caso deseje mais informações, no documento você também encontra e-mail e telefone de contato de cada sede das Coordenadorias Regionais de Educação atendidas pelo certame.