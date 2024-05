Mais de 30 mil crianças devem ser vacinadas contra a poliomielite em Porto Velho

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite já começou em Porto Velho. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde do município, destinado a crianças menores de 5 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Cerca de 32 mil crianças estão aptas a receber a vacina no município. Os pais ou responsáveis devem levar os pequenos à unidade de saúde mais próxima, munidos do cartão do SUS ou CPF.

Vacinação contra poliomielite já começou em Porto Velho. / Foto: ReproduçãoAbertura da Campanha

Na última segunda-feira (27), a campanha foi aberta na Unidade de Saúde da Família Renato Medeiros. Jéssica Oliveira, mãe de Brian Gustavo, de 2 anos, foi uma das primeiras a vacinar seu filho. “Eu acho muito importante essa vacinação, tendo em vista que a pólio é uma doença grave, por isso eu já trouxe meu filho para se vacinar e recomendo a todas as mamães que vacinem seus filhos”, disse Jéssica.

A campanha segue até 14 de junho de 2024, em conformidade com o calendário nacional do Ministério da Saúde. Em 2023, Porto Velho registrou 86% de cobertura vacinal contra a poliomielite, abaixo da meta de 95%.

Esquema vacinal

O esquema vacinal contra a poliomielite inclui três doses da vacina injetável (VIP) aos 2, 4 e 6 meses, além de duas doses de reforço com a vacina oral bivalente (VOP). A partir do próximo semestre, essas doses de reforço também serão aplicadas de forma injetável, substituindo a vacina oral.

Ameaça da Poliomielite

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa grave que pode causar paralisia. No Brasil, o último caso foi registrado em 1989, e o país recebeu a certificação de área livre do poliovírus em 1994. No entanto, em 2023, o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do vírus devido à baixa cobertura vacinal.

A doença ainda é endêmica no Afeganistão e Paquistão. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam 13 casos confirmados de poliomielite pelo poliovírus selvagem entre janeiro e abril de 2024, com seis casos no Afeganistão e sete no Paquistão.