Seu Francisco ressurge dos mortos e manda recado a Luciano Camargo: “Para que eu consiga descansar em paz”

Luciano Camargo, da dupla com Zezé, não conseguiu ir a Goiânia para o velório e enterro do pai, Francisco de Camargo, que morreu em novembro do ano passado. Em suma, na ocasião, o cantor foi diagnosticado com COVID-19 e precisou ficar em isolamento na casa em que mora, em São Paulo (SP).

Agora, Luciano recebeu um recado polêmico da sensitiva Bianca. De acordo com ela, Seu Francisco, que perdeu a vida sem saber que tinha câncer, estaria esperando se despedir do filho para finalmente desencarnar e encontrar a paz.

“Ele se encontra no cemitério, em uma tumba preta com algumas orquídeas em cima do túmulo. Ele estava com uma bengala, com uma camisa azul bem clara e uma calça azul bem clara, puxado para o cinza”, diz a sensitiva em vídeo publicado pela Coluna da TV.

A vidente também deixou uma suposta mensagem de Seu Francisco: “Para que eu consiga descansar em paz eu preciso que Luciano peça para um padre faça uma comunhão com 16 missas. Ele não está em paz. Ele não está em um período adequado para levar o espirito para frente.”

Francisco José de Camargo faleceu aos 83 anos em um hospital particular de Goiânia, em 23 de novembro de 2020, por conta de uma parada cardiorrespiratória e uma “instabilidade hemodinâmica”.

Seu Francisco chegou a ficar internado por pouco menos de 15 dias. Ele foi ao hospital após sentir dores no intestino. Quatro dias depois, precisou passar por uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no órgão. No entanto, ele acabou não resistindo.

Um dia após a morte do pai, Luciano usou as redes sociais para se despedir. “Com o tempo, a saudade vai substituir a dor. Pai, o que me conforta é a certeza que um dia voltarei a te abraçar”, escreveu o sertanejo.

Zezé Di Camargo, por outro lado, estava na capital goiana para acompanhar as cerimônias de despedida do pai.GER