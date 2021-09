Vitão deixa de seguir Pedro Calais, da Banda Lagum, após aproximação com Luíza Sonza

Como o EXTRA contou aqui na semana passada, Luísa Sonza passou a ser vista com frequência na companhia de Pedro Calais, vocalista da banda Lagum e ex-namorado da atriz Giullia Buscacio. Os dois curtiram um passeio de barco com amigos pelo Rio e algumas sociais na casa da cantora Gabi, da banda Melim. A aproximação deles, no entanto, acabou irritando Vitão, que deixou de seguir Pedro no Instagram.

Luísa anunciou o término do namoro com vitão no último dia 20. Deste então, vem se encontrando com amigos no Rio, entre eles, Pedro Calais, que também está recém-solteiro. Pedro e Vitão eram amigos e se seguiam no Instagram até semana passada.

Nesta quarta-feira, Luisa voltou a se encontrar com Pedro Calais no Rio, como mostra o regitro (mais um!) acima. Vitão também está no Rio e foi visto jantando com amigos num restaurante do Baixo Gávea, na Zona Sul.

Pedro Calais terminou recentemente o namoro com Buscacio pela segunda vez. A aproximação dele com Luísa Sonza começou a dar o que falar. Além do passeio de barco, eles foram vistos conversando na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde o cantor fica quando está na cidade.