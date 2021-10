Divittae Bem Estar: Rio Branco ganha um novo espaço de terapias integrativas

Com a pandemia, o índice de pessoas com ansiedade aumentou em 80%, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) nos meses de maio, junho e julho de 2020 e, em decorrência desse aumento, as psicólogas Ramayana Barros, Emmanuelle Toneli e Emelym Daniela inauguraram a Divittae Bem Estar, que proporciona uma melhor qualidade de vida para essas pessoas.

“Na pandemia ficou evidente o quanto grande parte das pessoas ficaram com sua saúde mental afetada. As pessoas se viram obrigadas a sair da vida cotidiana e se isolar. Os lutos, os medos, angústias, incertezas em que ainda vivemos, fez com que muitas pessoas ficassem fragilizadas e até abrissem quadros psiquiátricos graves. Também muitas pessoas se voltaram para si, para o seu interior, buscando explicações e gerando crises existenciais”, afirma Ramayana Barros.

O espaço é dividido entre a Divittae Bem Estar, que é especializada em saúde mental e terapias integrativas e complementares atendendo pessoas dos casos mais leves aos mais graves em saúde mental, e Divittae Cristais, uma loja com velas e sabonetes artesanais, bem como cristais e minerais naturais, que conta também com loja online. As proprietárias afirmam que tem perspectiva de inaugurar mais segmentos da Divittae no Acre.

“A Divittae surge da consciência de mulheres que escolheram empreender sendo contribuição para as pessoas e planeta oferecendo produtos e serviços que possibilitem escolhas conscientes, energia, transformação, transmutação, empoderamento e bem-estar. Os produtos da Divittae Cristais são pensados e produzidos com matérias primas e ingredientes naturais que passam por processos de energização quântica transformando cada item em um presente único”, explica Emelym Daniela.

O foco de atendimento no espaço são referentes à saúde mental, mas há doenças que se devem às questões emocionais e mentais, e por isso, pessoas procuram os atendimentos para auxiliar nos tratamentos de fibromialgia, hipertensão, diabetes, enxaqueca, dores crônicas, exaustão, dentre outros.

Os serviços que o espaço disponibiliza são: atendimento psicológico, atenção à crise, Barras de Access, auriculoterapia, Reiki Usui, Reiki Fitoterápico Etérico, Reiki Lunar, Reiki Xamânico Ma’heo’o, Reiki Elemental, Mindfulness, Cristaloterapia, Grupos Terapêuticos e Cursos e Palestras.

Os interessados podem agendar as sessões através do direct do Instagram @Divittae.bemestar ou pelos contatos (68) 99281-5885 e (68) 9964-4874. O espaço está localizado na Rua Manga, 197, no bairro Morada do Sol, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados a Divittae Cristais funciona das 10h às 15h e os atendimentos da Bem Estar com agendamentos prévios.