Adeus derrame, diabetes, hipertensão e Alzheimer com o chá desta poderosa folha!

O uso medicinal desta folha tem sido cada vez mais reconhecido.

E isso não é por acaso.

Quem usa vira fã e dissemina para outras pessoas o potencial dela.

Além disso, muitas pesquisas científicas têm comprovado o poder curativo desta folha, destacando-se a proteção do sistema cardiovascular e imunológico, o aumento da energia, o controle da pressão arterial, a prevenção do diabetes e do mal de Alzheimer.

Está curioso para saber de que folha estamos falando?

Calma!

Temos muitas informações importantes nesta matéria.

Para começar, é bom saber que os poderes desta planta, na verdade, são conhecidos há muito tempo.

No antigo Egito, utilizavam suas folhas na mumificação de faraós e suas propriedades medicinais já eram atestadas.

Também era símbolo do poder divino.

Ainda não sabe de que folha estamos falando?

Estamos falando da folha de uma árvore que nos dá as azeitonas que recheiam pratos como pizza e macarronada, além de se transformarem em um delicioso azeite.

Ou seja, estamos falando da folha da oliveira.

A oliveira é uma árvore muito resistente e chega a viver por cerca de 2 mil anos.

É considerada uma árvore sagrada, tendo várias citações na Bíblia.

Devido à sua atividade antibacteriana, antifúngica e antiviral, o extrato da folha de oliveira é utilizado para tratar uma grande variedade de problemas, como candidíase, meningite, encefalite, gripe, herpes, hepatite B, pneumonia, malária, dengue, tuberculose, gonorreia, diarreia, infecções nas vias urinárias, nos ouvidos, nos dentes e até para reforçar o tratamento de aids.

O extrato de folha de oliveira tem se revelado excelente para proteger o coração e os vasos sanguíneos.

Quando tomado durante um longo período de tempo e com regularidade, ele se mostrou capaz de reverter a aterosclerose.

Todos esses benefícios da folha de oliveira têm despertado um crescente interesse da comunidade científica.

Estudo da University of Michigan Health System mostrou que a substância oleuropeína, presente nessa folha, regulariza o açúcar do sangue.

Ou seja, a infusão de oliveira é excelente para tratar e prevenir o diabetes.

As folhas da oliveira possuem quatro vezes mais potássio, magnésio, manganês, fósforo, selênio, zinco e cobre do que o chá verde.

Esses minerais são altamente antioxidantes e atuam contra o envelhecimento, além de estimularem o metabolismo para eliminar gorduras com mais rapidez.

O indicado é que você beba de 3 a 4 xícaras por dia, em um período de 3 a 4 meses.

Dessa forma, é possível perder até 6 quilos, aliando o chá com uma alimentação balanceada e saudável e também com a prática de exercícios físicos.

Para fazer o chá, basta ferver 1 litro de água.

Quando entrar em ebulição, adicione 2 colheres (sopa) de folhas de oliveira.

Tampe e espere 20 minutos.

Decorrido esse tempo, coe e tome a primeira xícara.

O chá de oliveira pode ser ingerido por qualquer pessoa, exceto grávidas e lactantes.

As folhas de oliveira são facilmente encontradas em lojas de produtos naturais ou em grandes mercados.