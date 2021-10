Após reassumir liderança, Verstappen prevê briga tensa por título de 2021

Mesmo com um carro inferior no GP da Turquia, Max Verstappen conseguiu capitalizar a punição de Lewis Hamilton para chegar em segundo e reassumir a liderança do campeonato impondo uma vantagem de seis pontos. Mas apesar disso, o holandês espera uma batalha tensa pelo título de 2021.

– Mesmo com a vantagem de pontos na liderança, não será fácil. Acho que eu falei até antes do fim de semana começar: até agora tivemos um ano muito bom. O mundo não vai mudar se eu for primeiro ou segundo, mas sempre darei o meu máximo. Vamos ver como nos sairemos em Austin (EUA). Não vamos desistir, lutaremos sempre para fazer o nosso melhor. E tomara que isso seja o bastante no fim do campeonato. Se não fora, não vou dormir menos.

A RBR não conseguiu acompanhar o ritmo da Mercedes na Turquia. Por isso, o segundo lugar na corrida deste domingo tem gosto especial para Max.

– Considerando que estávamos com um ritmo inferior ao da Mercedes, acho que foi uma corrida decente. Mas não tive oportunidades para atacar o Valtteri, que estava administrando muito bem a corrida dele. E eu ainda tinha o Charles na cola na primeira parte da corrida. Em certo ponto meus pneus já eram e a situação estava cada vez mais complicada. E aí decidimos ir para os boxes faltando 20 voltas. Depois disso, meu único pensamento era terminar a corrida, já que eu não tinha ritmo para acompanhar o Valtteri – explica.

Com o resultado, o piloto da RBR chegou aos 262,5 pontos e reassumiu a liderança. Hamilton, que chegou em quinto e somou 10 pontos, chegou aos 256,5 com seis corridas para o fim da temporada 2021.