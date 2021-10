Após série de execuções, Paraguai anuncia operação na fronteira com Brasil em parceria com a PF

O ministro do Interior do Paraguai, Arnaldo Giuzzio Benítez, anunciou, nesta quarta-feira (13), a instalação de um “comando conjunto” entre a Polícia Federal do Brasil e as forças de segurança paraguaias.

O objetivo é atuar nas região de fronteira, entre Ponta Porã, cidade brasileira que fica em Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, cidade do país vizinho.