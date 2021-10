Atlético-AC disputa vaga na próxima fase da Copa Verde com time do Mato Grosso do Sul

O Atlético Acreano entra em campo nesta quinta-feira (21) para competir por uma vaga nas quartas de final da Copa Verde. Desta vez, o adversário será o time Aquidauanense, de Mato Grosso do Sul.

A disputa decisiva, que ocorrerá na Arena da Floresta às 16h (horário local), traz consigo times das regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo que buscam à vitória na Copa Verde.

O time sul mato-grossense derrotou, na semana passada, Ceilândia, do Distrito Federal, por 1 a 0. Já no caso do Atlético Acreano, o time vai fazer a estreia nesta quinta, visto que já entrou direto na segunda fase.

Quem ganhar esta partida, que pode ser decidida nos pênaltis caso não haja gol, vai competir com quem passar de Vila Nova (GO) x Rio Branco de Venda Nova (ES).

Dos três times que representaram o Acre na Copa Verde, dois já foram eliminados nas oitavas de final. O Galvez, que competiu na última terça-feira (19) em Belém (PA), perdeu de 9 a 0 para o Remo, time da casa. Já o Rio Branco Futebol Clube, perdeu de 4 a 1 para o Nova Mutum.