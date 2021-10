Brasil tem 128 concursos, com 16 mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Pelo menos 128 concursos públicos estão com inscrições abertas no país nesta segunda-feira (18/10). Há 16.894 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 30 mil. Além das oportunidades abertas para convocação imediata, há alguns certames com formação de cadastro reserva.

O processo seletivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) anunciou a contratação temporária de professor substituto para atuar na rede pública de ensino. A banca organizadora responsável pelo certame é o Instituto Quadrix. As inscrições começam nesta segunda-feira (18/10) e vão até 10 de novembro, somente via internet. Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino superior e cursos para atuação na área, conforme requisitos previstos em edital.

