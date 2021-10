Comitê covid-19 libera público para a final do Acreanão 2021

Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, atendendo solicitação da Federação de Futebol do Acre (FFAC), autorizou a liberação de público para o segundo jogo das finais do Campeonato Acreano 2021, envolvendo Rio Branco e Humaitá. O confronto será disputado neste sábado (9), a partir das 16h, no estádio Arena da Floresta.

Um encontro ocorrido na tarde desta quinta-feira (7), no prédio da Sesacre, envolvendo autoridades sanitárias, Federação de Futebol do Acre (FFAC) e dirigente dos dois clubes finalistas, acertou os detalhes para a liberação do público.

Regras

De acordo com a coordenadora do Pacto Acre Sem Covid, Karolina Sabino, a flexibilização para a participação do torcedor seguirá algumas diretrizes sanitárias para conter o avanço da pandemia.

A primeira delas será a limitação da capacidade de público em 20% do estádio Arena da Floresta (3.200 ingressos serão colocados à venda).

Também ficou acertado que será permitido na praça esportiva apenas a presença de torcedores totalmente imunizados para o novo coronavírus (apresentação do cartão de vacina) ou que apresente teste negativo para a covid-19. O uso de máscara também será obrigatório na praça esportiva.

Ingresso

O preço do ingresso para a decisão está fixado no valor de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). O torcedor interessado em marcar presença na decisão poderá adquirir seu bilhete de entrada a partir desta sexta-feira na Federação de Futebol do Acre.