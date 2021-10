Em protesto, pais pedem prisão de fisioterapeuta acusada de agredir crianças em Manaus

O protesto ocorreu em frente ao prédio do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, e reuniu pais e familiares das crianças.

O caso foi denunciado no dia 17 de julho, após a mãe de uma criança procurar a polícia. Em depoimento, ela contou que o filho realizava tratamento de terapia ocupacional desde fevereiro deste ano. No dia 1º de julho, o pai da criança foi até a clínica buscar o filho e questionou como havia sido a sessão. A vítima contou que a fisioterapeuta havia “batido em sua cabeça”.

Já no dia 19 de julho, a família teve acesso às filmagens de todas as sessões da criança, onde foi possível identificar as agressões da fisioterapeuta contra o menino. Além disso, a fisioterapeuta deixava a vítima sozinha sozinha em uma mesa, enquanto ficava no celular, diz o documento da polícia.