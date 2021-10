Filhote de macaco se agarra ao corpo da mãe, na boca de um leão

Uma cena chocante foi registrada pelo fotógrafo e guia de safári Hendri Venter, de 60 anos. Ele capturou o momento em que um filhote de macaco se agarra ao corpo da mãe, já morta na boca de um leão. A cena dramática aconteceu na reserva privada de Zimanga (África do Sul).

O leão de cerca de 180 quilos pode ser visto afundando seus dentes na sua presa enquanto o macaco bebê agarra o corpo ensanguentado da mãe na esperança de sobreviver, o que acabou não acontecendo.

“Como guia de safári, já vi muitos encontros cruéis com animais selvagens, mas isso supera todos eles de longe”, disse Hendri, segundo reportagem no “Sun”. “A natureza, tão maravilhosa e incrível quanto pode ser, também pode ser assustadora, até beirando a atrocidade, mas esta é a realidade dela. Vida e morte atuam em todas as vidas. Nunca é fácil”, acrescentou.