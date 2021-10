Gato é resgatado coberto de graxa e lama, com intoxicação e problema neurológico: ‘Reviveu’

Após ser encontrado jogado na rua, coberto de graxa, lama e sem se mexer, um gato foi resgatado ao conseguir miar e mostrar que estava vivo a uma pessoa que passava pela rua, em Santos, no litoral de São Paulo. Ele foi diagnosticado com infecção no sangue e intoxicação devido à graxa, e sua temperatura era tão baixa que não pode ser registrada pelo termômetro da clínica que o atendeu, em Santos, no litoral de São Paulo.