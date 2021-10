Jacaré diz que chorava no camarim por causa de Carla Perez

Jacaré, ex-dançarino do É o Tchan, revelou que costumava chorar de no camarim por conta de Carla Perez. Segundo ele, a dançarina era a única a receber atenção da televisão, em um grupo com quatro pessoas negras.

“Dentro da TV, todo mundo ia só em cima da Carla Perez. Não aparecia a gente, pois só queriam mostrar a Carla“, disse em entrevista cedida ao dançarino Yves Lorrhan.

Jacaré afirma que entende que a culpa não era da artista: “É culpa do sistema, da sociedade, que quer mostrar sempre a mulher. Eram quatro negros, eu, Beto, Compadre Washington e Débora [Brasil]. Chamavam sempre a loura, não a Débora“.

“Todo o grupo ficava muito triste, não só eu. A gente batalhava tanto, ensaiava, criava, e os caras fazem isso, jogavam só para uma pessoa. Teve programas que não queria fazer“, revelou.

Carla Perez foi dançarina do Tchan entre os anos de 1995 a 1998. Atualmente ela é casada com Xanddy, vocalista do grupo Harmonia do Samba e tem uma filha tentando carreira de cantora nos Estados Unidos.

Já Jacaré, atuou em diversas produções como A Turma do Didi e Aventuras do Didi após sair do grupo e hoje mora no Canadá com a esposa, Gabriela Mesquita, e os dois filhos: Rafael e Beatriz.