José de Abreu vive romance com ator de 33 anos; saiba tudo!

José de Abreu tem um galã para chamar de seu no cinema. No filme “Boyhood”, dirigido pelo brasileiro Roberto Nascimento, o ator, de 75 anos, é um empresário que vive um romance com o garoto de programa interpretado pelo bonitão neozelandês Josh McKenzie, de 33. As filmagens aconteceram durante o período em que Zé morou por mais de um ano na Nova Zelândia, acompanhado da mulher, Carol Junger.

Josh McKenzie, que aparece loiríssimo no filme, é um nome conhecido na Nova Zelândia, tendo já realizado trabalhos no cinema e na televisão dentro e fora de seu país. Ele é o protagonista de “Boyhood”, o primeiro filme em inglês de José de Abreu, que deve ser lançado nos cinemas no início de 2022.

Leia mais em IG, clique AQUI!