Léo Dias confunde Karol Conká com Thelma em encontro com Juliette

Juliette e Karol Conká juntas? Segundo o jornalista Léo Dias, as duas teriam se encontrado, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, a vencedora do BBB21 se encontrou mesmo com a campeã do BBB20, Thelma Assis, e o jornalista se confundiu ao ver fotos nas redes sociais. As campeãs do Big Brother Brasil tiveram um encontro durante o Geração Glamour 2021 nesta quarta-feira (06). O evento reuniu várias celebridades e figuras da internet neste ano.

Nas redes sociais, Léo colocou na manchete “Juliette reencontra Karol Conka. Veja imagens”. Nas fotos da publicação estavam prints da paraibana abraçada com Thelma, que não mostrava o rosto nas imagens. Por causa do penteado da médica, o jornalista pode ter se confundido, já que Karol já usou o mesmo estilo de cabelo algumas vezes.

Após a gafe, o jornalista excluiu a publicação, mas os internautas estavam atentos e comentaram sobre o assunto. “Esse léo dias força muito KJKJKJKJK”, comentou uma internauta no perfil Blog Cereja Negra, no Instagram. “Karol jamais faria isso, minha mamacita é maravilhosa demais para precisar da aprovação de uma mídia”, defendeu uma fã da rapper que foi “cancelada” pelo público no reality da Globo.



Mais pessoas criticaram o colunista do Metrópoles por lá: “Leo Dias q nem as fofoqueira da minha rua, quer ser a primeira a contar a fofoca mas passa pra frente tudo errado“, “passar vergonha é spbrenome dele”. Teve também quem defendesse que Thelma não gostava da Juliette no BBB21. “Ela [Thelma] não gostava da Juliette! Só falava no Gil ! Sei não”, afirmou uma seguidora.

O Geração Glamour é um evento anual que serve para destacar as mulheres que merecem reconhecimento por seus feitos ao longo do ano. São inúmeras categorias para ressaltar diferentes tipos de artistas, criadoras de conteúdos, cantoras, entre outras. Dentre as várias mulheres que passaram pelo pink carpet, além de Juliette e Thelma, estavam Duda Beat, Rafa Kalimann, Liniker e a apresentadora, Sabrina Sato.

Usando o Instagram, Juliette mostrou como foi um pouco do evento nos Stories. Ao subir no palco, ela foi premiada pela mão de Sabrina Sato. A apresentadora da Record ousou no look rosa e bolinhas pretas, além do óculos ousado. “Pronta para apresentar o #GeraçãoGlamour2021 ao lado de mulheres incríveis’, declarou em seu perfil, recebendo inúmeros elogios dos seguidores e fãs.

Karol Conka não participou do evento, mas apareceu nas redes sociais para divulgação de “Subida”, seu novo single, que ganhou clipe no dia 1 de outubro. Depois de meses “cancelada”, a artista comemorou o carinho dos fãs e a primeira demonstração de amor do público em viagem a Maceió, Alagoas. Por lá, a famosa ficou hospedada na casa do influenciador Carlinhos Maia, que a recebeu muito bem, e fizeram amizade.

“Eu tô recebendo tanto amor em Maceió, que já quero vir morar aqui. Quase chorei com a fala de cada um que me parou para tirar foto. O amor salva real, e eu já estou contagiada por esse sentimento. Obrigada gente”, disse a “Mamacita”. Mesmo com a rejeição, ela saiu do programa e realizou seu documentário “A Vida Depois do Tombo”, para o GloboPlay.