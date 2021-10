Leonardo Vieira comemora 14 anos de união com marido

“Hoje faz 14 anos que namoramos. Sempre com muito amor e respeito estamos juntos, vencendo dificuldades e vivendo infinitos momentos de felicidade. Temos muita sorte de termos nos encontrado nessa vida!”, disse. Ele ainda aproveitou para deixar as hashtags “respeito” e “amor vence”.

O ator Leonardo Vieira está em clima de romance nesta sexta-feira, (1º/10), em comemoração aos 14 anos de relacionamento com seu marido, Leandro Fonseca. Em um post no Instagram, o artista não poupou declarações ao companheiro e compartilhou em um vídeo diversos momentos dos dois juntos.

