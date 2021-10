Luiz Bacci cai na noitada, surge acompanhado e é flagrado em beijão triplo; veja foto

Atualmente, Luiz Bacci é um dos jornalistas mais famosos, polêmicos e respeitados do Brasil. No entanto, em uma recente noitada, surgiu beijando Deolane e Marília Mendonça. Em suma, no primeiro momento ele ganhou a graça do público à frente do Cidade Alerta. Entretanto, foi nas redes sociais que ele conseguiu conquistar ainda mais pessoas, por seu carisma e também polêmica.

Além disso, em seu Instagram, Luiz Bacci tem atualmente mais de 7 milhões de seguidores. Além disso, compartilhar um pouco de sua rotina com todos esses fãs, também faz parte da vida do jornalista. Entretanto, neste domingo ele ousou e foi pra balada. Porém, não foi sozinho! O jornalista encontrou ninguém menos que a ex-noiva de MC Kevin, Deolane Bezerra e a cantora sertaneja Marília Mendonça.

Entretanto, vale relembrar que recentemente Luiz Bacci e Deolane tiveram sua intimidade exposta. Em resumo, algumas pessoas apontaram que os dois estariam vivendo um romance, já que estão muito próximos desde a fatídica morte do cantor. Porém, na ocasião, a advogada criminalista foi ao Super Pop, da Luciana Gimenez, e negou o caso. Dessa forma, Deolane aproveitou para dizer que não está com cabeça pra isso no momento.

Luiz Bacci é agarrado por Marília Mendonça e Deolane

Porém, neste domingo (03), Luiz Bacci mostrou que tem uma vida agitada fora do jornal da Record. Em suma, ele apareceu na noitada, e publicou diversos Stories em seu Instagram, mostrando os detalhes. Além disso, ele publicou uma foto em seu Instagram uma foto bem ousada. Na publicação, ele aparece sendo agarrado por Deolane Bezerra e Marília Mendonça.