Marido chuta esposa grávida e com filha no colo em SP; vídeo

Uma mulher grávida de 40 anos foi agredida pelo próprio marido com tapas e chutes em Araraquara, no interior de São Paulo. As agressões aconteceram quando a gestante estava com a filha de 2 anos no colo, em uma na loja de conveniência que pertence ao casal. A violência ocorreu em 19/9, mas as imagens da câmera de segurança foram divulgadas nessa quinta-feira (21/10).

A grávida, que está na 8ª semana de gestação, registrou um boletim de ocorrência da Delegacia de Defesa da Mulher dois dias depois que foi agredida. A delegacia providenciou uma medida protetiva de urgência, e a Polícia Civil está investigando o caso. Segundo a defesa do homem de 39 anos, o processo está sob sigilo judicial, e ele não irá comentar o vídeo. (Assista o vídeo clicando AQUI)

Segundo a vítima, a briga começou porque ela pediu para o marido ir para casa e afirmou que a loja de conveniência não era um bar.

“Ele me xingou de vagabunda, biscate, sem vergonha, falou que eu merecia apanhar, que queria que a criança que estivesse dentro da minha barriga estivesse morta”, contou a mulher em entrevista à EPTV.

Delegacia de Defesa da Mulher

A delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, Meirelene de Castro, afirmou que o inquérito policial que resultou na medida protetiva segue o processo e, caso haja elementos suficientes, pode ser pedida a prisão preventiva do agressor.