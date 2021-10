“Não me venham falar em cadastro de reserva”, diz Gladson ao anunciar concurso com 322 vagas para o ISE

O Governo do Acre anunciou a realização de concurso público para o provimento de 322 vagas efetivas de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE). O anúncio aconteceu em solenidade no Palácio Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (4).

O governador Gladson Cameli (Progressistas) discursou e afirma que o concurso coloca em prática o que prometeu em campanha. Mas avisou: não quer saber de ninguém falando acerca de cadastro de reserva. “Já vamos convocar em seguida. Só não me venham falar em cadastro de reserva”, disse. Outros concursos estão sendo alvo de polêmicas por conta deste tema.

No evento, estavam o presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), Mário César; a procuradora Vanessa de Macedo Muniz; o secretário de planejamento e gestão, coronel Ricardo Brandão e outras autoridades.

Cameli também agradeceu o apoio de deputados de base da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e órgãos como o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC).

Das vagas

De acordo com o governo:

– Cargos de nível médio: 187 vagas são para os cargos de Agente Socioeducativo (Masculino); 70 vagas para Agente Socioeducativo; 07 para Técnico Administrativo Operacional – Auxiliar Administrativo; 12 para Técnico Administrativo Operacional – Motorista. Há vagas para PDC;

– Cargos de nível superior: 21 vagas para Assistente Social e 22 vagas para Psicólogo. Também há vagas para PCD.

As inscrições começam esta segunda-feira (4) via Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) – que pode trazer mais detalhes em seu site oficial.