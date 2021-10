O poder das 7 ervas: aprenda a fazer um vaso de proteção

Você pode colocar seu vasinho de ervas, por exemplo, na sala, na porta de entrada da casa, na varanda, na mesa de trabalho ou na sua cozinha. Porém, como essas plantas precisam de luz solar, o ideal é deixá-las em ambientes bem iluminados ou próximas de uma janela.

Atenção: Algumas das ervas utilizadas, como arruda, comigo-ninguém-pode e espada de São Jorge, são tóxicas. Portanto, após o manuseio, lave as mãos com água e sabão. Além disso, deixe sempre o vaso longe das crianças e dos pets.

As setes ervas de proteção

Guiné: Um amuleto de sorte e alegria, a guiné protege os locais por meio do bloqueio das energias negativas. Também favorece os ambientes, pois estimula uma sensação de bem-estar nas pessoas que estiverem nele.

Arruda: Poderosa ferramenta contra olho-gordo e inveja, quando colocada em um ambiente, ela cria um escudo de proteção e chama as vibrações da felicidade e da prosperidade. A planta, que já era famosa por suas propriedades místicas desde a Grécia antiga, foi eternizada no conhecimento popular brasileiro no período da colonização.

Comigo-ninguém-pode: Para mandar para longe as energias ruins dos cômodos da casa, nada melhor do que essa planta. Além de ter uma aparência agradável para incrementar a decoração, seu poder é capaz de quebrar até magias e feitiços jogados na residência ou nos moradores.

Alecrim: Essa planta é ideal para ter nos locais relacionados ao trabalho ou estudo, pois ela age como um estimulante natural das atividades mentais. Suas energias, junto com a arruda, são excelentes contra a inveja, o olho-gordo e o mau-olhado.

Manjericão: Muito além de um tempero saboroso, o manjericão é capaz de acalmar os nervos e proporciona uma maior leveza no espírito agitado.

Espada de São Jorge: A determinação, a força e a prosperidade estarão presentes na sua casa com ajuda dessa Espada de São Jorge. Suas folhas pontudas cortam o mal pela raiz e afastam toda negatividade que impede o progresso da vida pessoal e financeira.

Pimenteira: Perfeita para se livrar das energias mais pesadas dos locais, a pimenteira é ideal para potencializar os poderes das outras ervas. Também é uma planta afrodisíaca, portanto pode ajudar nos assuntos amorosos.

Aprenda a fazer o seu vaso das sete ervas

Para o fazer o vaso de ervas, você vai precisar:

Manjericão

Arruda

Comigo-ninguém-pode

Alecrim

Espada-de-São-Jorge

Guiné

Erva pimenteira

Vaso grande

Pedras

Areia

Humus

Terra para plantar

Como fazer: coloque primeiro as pedras no fundo do vaso e depois faça uma camada de areia por cima. Ajeite a areia e as pedrinhas para o fundo ficar uniforme. Misture a terra e o humus em um recipiente à parte, colocando no vaso posteriormente. Feito isso, o vaso já está pronto para receber as mudas das ervas.

Para acompanhar o passo a passo e ver mais dicas de como montar o vaso das 7 ervas, assista o vídeo abaixo e se inscreva no canal do João Bidu.