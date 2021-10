Pabllo Vittar posa com bunda de fora e dispara: “Rabão pra que se ninguém bate”

Pabllo Vittar já deixou claro para todos que não tem medo de ousar. Contudo, a cantora dessa vez foi longe demais e decidiu publicar um clique no qual aparece com o bumbum todo de fora — e enlouqueceu os seguidores.

No Instagram, a artista compartilhou uma sequência de cliques em que aparece com um biquini estilo fio dental. Em um segundo momento, contudo, ela surge sem qualquer parte inferior de roupa.

Desse modo, a famosa exibe as tatuagens espalhadas pelo corpo e as curvas do bumbum, enquanto curte um banho de piscina. O clique foi mais do que suficiente para fazer a alegria dos fãs.

“Inferno astral”, escreveu Pabllo Vittar na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs e amigos foram só elogios. Nomes como Alinne Moraes, Claudia Leitte, Rainer Cadete, Adriana Galisteu, entre outros, enalteceram a beleza da estrela.

