Padre Fábio de Melo assina com a Globo e vira repórter de Luciano Huck

O padre Fábio de Melo acaba de assumir um contrato de exclusividade com a Globo para a equipe do Domingão com Huck. O sacerdote vai ser estrela de um quadro de viagens pelo país com o intuito de contar histórias de fé de personagens brasileiros.

Segundo o Notícias da TV, o quadro será lançado com o título Fé na Estrada. Ele vai viajará sozinho, sem a presença de Luciano Huck. O apresentador, aliás, está escrevendo o roteiro com todas as diretrizes das gravações em geral.

Uma equipe da Globo está focada exclusivamente na busca por histórias especialmente para o quadro, que vai ser uma das apostas do Domingão com Huck em 2022. O padre Fábio de Melo é o primeiro reforço da leva de novidades do programa no ano que vem.

Amizade fora da TV

Vale lembrar que Luciano Huck e Fábio de Melo são amigos de longa data. Angélica, esposa do global, também é amiga do religioso. Foi Huck o responsável por toda burocracia a respeito do enterro da mãe do padre, Ana Maria de Melo Silva, vítima de complicações da Covid-19.

“Meu irmão querido, nunca poderei esquecer aquela cena… Você entrando no quarto, me abraçando e dizendo: ‘Chora tudo o que você precisa’. Eu chorei”, disse na época.

Sincero Na época da saída de Tiago Leifert, Fábio de Melo escreveu um texto a respeito da decisão do apresentador do The Voice Brasil e do BBB 2021: “Tiago Leifert desceu do pódio. Abriu mão de um lugar que é desejado por muitos. Decidiu cerrar a cortina com a casa lotada, os ingressos esgotados, as temporadas futuras de sucesso e o reconhecimento público. Resolveu que quer viver melhor a vida que ninguém vê”. O Padre Fábio tentou cravar o que fez o apresentador tirar esse tempo para ele e sua família, formada principalmente pela esposa Daiana Garbin e a filha Lua, de 10 meses: