Polícia Civil recupera três celulares furtados em Rio Branco e devolve aos donos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia da 1ª Regional de Polícia Civil, conseguiu lograr em êxito em recuperar três aparelhos de celulares furtados e restituí-los às vítimas.

Os três celulares furtados foram encontrados nas mãos de receptadores que, a princípio, não tinham conhecimento da origem criminosa dos aparelhos mas tinham total capacidade de discernir sobre o fato ilícito que praticaram.

Um dos aparelhos foi furtado no Ramal do NOCA, Colégio Nova Esperança I, rodovia AC-90, Transacreana, na ocasião em que a vítima estava trabalhando.

O celular Samsung, modelo A-71, na cor azul, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foi encontrado em posse de R. de M. S., o qual prontamente fez a devolução do aparelho.

Outro aparelho foi furtado no dia 13/08/2021, sendo também um celular modelo Samsung A71, 128G, avaliado em R$ 2.500,00, furtado na praça de alimentação do Via Verde Shopping que segundo levantamento da investigação, uma bolsa foi furtada por duas mulheres que passeavam no local, a qual o celular estava dentro. Foi possível localizar o aparelho celular no bairro Calafate, residencial Aroeira, em poder do nacional A.S.P, de 27 anos.

O terceiro e último aparelho foi fruto de compra realizada no aplicativo OLX, o qual tem sido muito usado para aplicação de golpes e venda de produtos furtados/roubados.

Um aparelho celular Motorola G10, avaliado em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), foi vendido pela internet sem apresentação de nota fiscal.

A Polícia Civil alerta para compras e vendas de quaisquer produtos nesses aplicativos, os quais são amplamente abertos a todos os tipos de golpes. Uma vez que os criminosos estão cada vez mais utilizando o meio virtual para o cometimento de crimes. Atentar-se nas compras, exigindo sempre a nota fiscal; evitando recair no crime de receptação culposa.