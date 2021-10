A Série D do Campeonato Brasileiro definiu seus oito classificados que disputarão as quartas de final do torneio em 2021. Os protagonistas do chamado “jogo do acesso” serão: América-RN, Campinense, Ferroviária, Atlético-CE, ABC, Aparecidense, Caxias e Uberlândia. Quem avançar na próxima fase garante vaga na Série C do ano que vem.

Os duelos das quartas de final da Série D

Ferroviária x Atlético-CE

Campinense x América-RN

ABC x Caxias

Aparecidense x Uberlândia

