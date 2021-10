Sipam prevê sexta-feira com chuvas e trovoadas em parte do Acre; veja previsão completa

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nesta sexta-feira o tempo quase não muda no Acre. A umidade aumenta um pouco e com isso as condições de chuva também aumentam em todo o Estado.

A previsão é de céu nublado com períodos de céu encoberto e pode ocorrer chuva a qualquer hora do dia na região do Vale do Juruá.

Já na capital Rio Branco e demais regiões do Estado a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas que deverão ocorrer entre a tarde e à noite.