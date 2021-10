Um homem de identidade não revelada foi preso nesta quarta-feira (13/10), suspeito de ser o mandante da morte do cantor de forró Romarinho Mec. A prisão aconteceu na residência do indivíduo, localizada em um condomínio no bairro Dom Pedro, zona Centro-Sul de Manaus.

O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e negou qualquer participação no crime.