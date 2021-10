Tarauacá: Feira do Abacaxi e da Agricultura Familiar movimenta economia local

Com o resultado de quase 1 milhão de reais em faturamento a Feira do Abacaxi e da Agricultura Familiar foi sem dúvida o maior evento do estado em 2021. O evento aconteceu no período de 8 a 10 de outubro e parceria entre o Sebrae, Governo do Estado, Prefeitura de Tarauacá, COOPTACRE, FUNTAC e SENAR mais uma vez renderam bons frutos a população local.

O evento contou com atrações musicais, praça de alimentação, artesanato e comercialização de produtos agrícolas. Segundo a gestora de agronegócio do Escritório Regional do Juruá, Tarauacá e Envira, Lais Mappes, a diversidade foi o que fez a diferença; “O resultado foi a grande variedade e quantidade de produtos da agricultura familiar expostos, beneficiando os produtores e a cooperativa, assim como o movimento da praça de alimentação com comidas à base de pequenos animais, como galinha, pato e porco”. A gestora informa também que para se alcançar esse sucesso os produtores foram capacitados pelo Sebrae em atendimento ao cliente, técnicas de vendas e boas práticas de manipulação de alimentos.

O diretor administrativo financeiro do Sebrae no Acre, Francinei Santos, esteve presente no evento. “A Feira do Abacaxi e da Agricultura Familiar obteve resultados surpreendentes e além das expectativas, por ser o primeiro evento dessa magnitude com a presença de público devido a pandemia do COVID-19. O município sofreu no início do ano uma das maiores alagações da história, causando grandes prejuízos, principalmente aos ribeirinhos. Este tipo de ação de mercado ajuda a movimentar a economia local”, informou o diretor administrativo financeiro do Sebrae no Acre.

Uma das atrações foi o concurso do maior abacaxi, o vencedor pesou 10,2 kg, uma produção do agricultor Nivaldo Carlos Rodrigues. Outra grande atração foi a escolha da ‘Garota Abacaxi’ de Tarauacá. Mailly Linhares de 22 anos, venceu as concorrentes juntamente com o “Garoto Abacaxi”, Jackson Sousa, de 22 anos.

Para encerrar o evento o deputado federal, Jesus Sérgio, apresentou recursos de uma emenda parlamentar, para construção de um complexo agroindustrial em Tarauacá.

Fotos: cedidas