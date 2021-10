Veja um raio-x dos números do Acreanão/2021

Fechado o Campeonato Acreano 2021, após 44 partidas e 134 gols, média de 3,04 por jogo, o Humaitá, campeão do primeiro turno e vice-campeão no cômputo geral, não somente fechou o torneio como o dono do melhor ataque e defesa, mas também como o time que somou o maior número de pontos.

Conforme levantamento do ge, o Tourão do Humaitá fez 13 jogos, com nove vitórias, dois empates e duas derrotas (74,35%). O time de Porto Acre marcou 27 gols e sofreu apenas 7, saldo de 20 gols. O campeão Rio Branco fez 13 jogos, com sete vitórias, dois empates e quatro derrotas, totalizando 23 pontos (58,97%), mesma pontuação do Atlético Acreano.

No requisito pior defesa da competição aparece o Plácido de Castro. O Tigre do Abunã nesta temporada sofreu 36 gols em oito jogos – foram sete derrotas e um empate, média de 4,5 gols por partida. Já o pior ataque do estadual nesta temporada foi o Náuas. Sétimo colocado na temporada, o Cacique do Juruá marcou apenas três gols em oito jogos disputados.

No quesito gols marcados, os atacantes Digão (Atlético-AC) e Gabriel Ceará (Rio Branco) terminaram o torneio na ponta da artilharia, ambos assinalando 7 gols. Na sequência, com um gol a menos, figurou o atacante Gleisson (Humaitá). Alesson (Galvez) e Wanderson (Rio Branco-AC) dividiram a quarta posição na tábua de artilheiros, ambos com 5 gols.