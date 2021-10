VÍDEO: Após término com Luisa Sonza, Vitão finalmente abre o jogo sobre tudo e revela conversa com Whindersson

Em entrevista para o podcast Podpah, Vitão falou sobre a rixa entre Whindersson Nunes que muitos acreditam que começou depois do cantor começar a namorar Luísa Sonza. Mas o artista deixou claro tudo não passou de uma invenção das pessoas.

Além disso, Vitão disse que admira o trabalho do humorista e que eles já chegaram a conversar: “A gente troca ideia suavão”, começa ao responder pergunta sobre Whindersson Nunes.

“Nós até marcamos de se ver, não chegamos ainda a se encontrar, ele está fazendo as fitas dele, está treinando para lutar. Mas a gente já trocou ideia depois, quando tudo estava acontecendo não conversamos, mas hoje em dia é numa boa”, continuou.

“Teve um dia que ele veio me chamar, ele já vive na internet há muito mais tempo que eu. Eu fiquei feliz dele vir trocar ideia na humildade, sou fã dele, sempre achei um artista impecável. As pessoas criaram uma rixa entre nós que nunca existiu”, finaliza, enfim.

Outro tópico da entrevista foi sobre o fim de namoro com Luíza. O cantor disse que ainda sofre com consciência causadas de todo o hate que sofreu: “Eu lido até hoje, é um bagulho que me deixou muitas sequelas emocionais”. Mas, acrescentou que todos esses desafios o ajudaram a crescer como homem e ser humano: “Me botou muito o pé no chão”.