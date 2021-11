13 dos 61 passageiros com Covid na Holanda carregam a variante ômicron

A variante ômicron do coronavírus foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ‘variante de preocupação’, e diversos países restringiram viagens ao sul da África.

Passageiros que tentam retornar da África do Sul, após descoberta da variante ômicron, ficaram presos no aeroporto em meio a cancelamentos de voos e mais restrições. Veja no VÍDEO clicando AQUI.

Voos suspensos na Holanda

O governo holandês proibiu todas as viagens aéreas do sul da África na manhã de sexta-feira. No entanto, dois voos da KLM, com cerca de 600 passageiros, chegaram a desembarcar em Amsterdã.