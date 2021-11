3 sucos, com limão, que ajudam a dormir melhor e queimar gordurinhas da barriga

Se a foto de capa já te deu água na boca, saiba que essa Bebida Refrescante de Limão, além de linda, tem vários benefícios para a saúde. Isso porque, nas três opções de sucos dispostas aqui, todas têm um ingrediente especial: o limão. Essa fruta ajuda o bom funcionamento do organismo e, junto aos demais ingredientes dos sucos, ainda queimam as gordurinhas durante a noite.

Bebida Refrescante de Limão

5 limões;

1 litro de água com gás;

Hortelã;

Gelo.

Simples, fácil e delicioso! Você só precisa espremer o sumo de quatro limões e usar o que restou para cortar em rodelas. Misture o sumo e a água com gás. Logo em seguida, sirva a bebida com gelo e hortelã. Não espere muito para tomar, assim aproveita melhor as características do suco.

Cidra de maçã

A receita é tão simples quanto gostosa. Confira a lista de ingredientes e já comece a separar tudo em sua cozinha.

1 litro de sumo de maçã;

Hortelã;

100 ml de sumo de limão,

1 limão.

Fatie o limão em rodelas e separe. Mistture os sumos de maçã e limão num jarro, Em seguida, adicione as rodelas de limão e o hortelã. Você também pode acrescentar fatias de maçã e gelo. E está pronto!

Bebida indiana picante

4 limas;

Hortelã;

1/2 copo de água;

Um pouco de açúcar

Gengibre a gosto

1 litro de água com gás

Gelo, se quiser.

Esprema o sumo das limas e reserve. Faça uma calda com o 1/2 copo de água e açúcar. Rale o gengibre e adicione-o ao xarope, mas desligue o fogo assim que começar a ferver. Resfrie a calda e adicione o sumo de lima, água com gás e gelo. O hortelã e rodelas de limão servem para a decoração.