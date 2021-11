‘A Fazenda 13’: Rico revela desejo sexual em Arthur Picoli e Record corta sinal

Rico Melquíades fez um pedido inusitado para Bil Araújo, na manhã desta terça-feira (9), em “A Fazenda 13” . Durante uma conversa na sede, o humorista pediu para o ex-BBB lhe apresentar Arthur Picoli quando acabar o confinamento.

Durante um papo sobre o “BBB” com Bil, Tiago e MC Gui, Rico Melquíades revelou interesse sexual em Picoli, ex-affair de Carla Diaz. “Me apresenta o Arthur? Quero sentar no Arthur.Será que você consegue?”, perguntou Rico. “Apresento, ele é gente boa. É da minha assessoria. Quer conversar com ele?”, disse Bil Araujo. “Não, eu quero sentar”, completou Bil.