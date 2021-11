A Fazenda 2021: Noivo de Sthe Matos quebra silêncio após peoa ser acusada de traí-lo: “Muito triste”

A Fazenda 13 segue dando o que falar nas redes sociais, agora sob o comando de Adriane Galisteu. Sendo assim, dessa vez o alvo foi Sthe Matos, que é noiva de Victor Igoh, e este resolveu se pronunciar. Afinal, há pouco tempo, gerou buzz o fato dela supostamente está de calcinha na cama com Dynho Alves, peão e colega de confinamento da famosa. “Muito triste isso tudo que está acontecendo. Eu só queria que chegasse ao fim toda essa energia pesada ao redor das pessoas envolvidas”, iniciou o amado de Sthe.

Victor Igoh seguiu contando sobre tudo que recebe através das redes sociais. “Vocês jamais irão me ver expor em rede social algum tipo de julgamento, ira, maledicência, ou quaisquer comportamentos que possam causar danos à vida de alguma pessoa, independente se ela esteja errada ou certa”, sugeriu.

“Sthe Matos teve comportamentos que me desagradaram, teve condutas que eu não concordo como companheiro, mas as atitudes dela no jogo não descaracterizam o ser humano do bem e a grande mãe que ela é. Ela não está aqui para se defender, então irei esperar esse momento chegar. Deus está conduzindo tudo, tenho certeza”, acrescentou o noivo da tiktoker.

Além disso, a equipe de Sthe Matos também emitiu nota sobre as acusações que esta vem sofrendo. “Pegaram um print da hora que Sthe estava acordando, na cama em que ela dormiu com a Mileide, e estão querendo usar contra ela. Hoje, antes dela acordar, Dynho deitou na cama pra conversar com os peões. Nem o edredom ele levantou. Não iremos deixar fazerem esse jogo sujo”.