Ney Matogrosso relembra término com Cazuza: “Cuspiu em mim”

Não é segredo que Ney Matogrosso viveu um romance intenso com Cazuza. o. Os artistas se conheceram em 1979, quando Cazuza tinha apenas 17 anos e Ney era 22 anos mais velho, aos seus 39 anos e com um sucesso já estabelecido com a banda Secos e Molhados.

Em entrevista a Veja, Ney Matogrosso relembrou o término com Cazuza, que será retratado em sua cinebiografia, já em fase de finalização.

“Fui completamente apaixonado, mas era difícil conviver com os dois Cazuzas que havia nele. No lado público, se mostrava agressivo, louco, bêbado e cheirava muito pó. Já na intimidade, era o oposto. Foi uma das pessoas mais encantadoras que conheci. A relação durou três intensos meses”, começou Ney.

O artista ainda contou que o término não foi “numa boa”. “Uma vez, ele sumiu por quatro dias e apareceu na minha casa sujo, fedendo, com um traficante a tiracolo. Discutimos, e Cazuza cuspiu em mim. Aí dei um tapa na cara dele e o mandei ir embora. Seguimos amigos, nos amando, mas sem sexo”, completou.