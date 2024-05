Valor da pensão que Éder Militão paga para a filha surpreende; Veja

Éder Militão e Karoline Lima se separaram em 2023, mas continuam tendo uma relação conturbada, muito por conta da filha de um ano de idade. Recentemente, o ex-casal discutiu por conta dos gastos relacionados ao bebê e o valor da pensão que o jogador de futebol paga para a modelo foi exposto.

Militão paga um aluguel de até R$ 10 mil ou a locação que Karoline decidir morar. Além disso, ele paga seis salários mínimos fixos, totalizando cerca de R$ 8 mil mensais. O jogador também arca com os salários de uma empregada doméstica e uma babá, que totalizam pouco mais de R$ 6 mil.

Segundo o portal LeoDias, Militão também cobre os custos das aulas de natação, assim como todas as despesas extras, como medicamentos, plano de saúde e roupas. Por mês, os gastos totalizam pouco mais de R$ 25 mil, sem contar eventuais despesas extras.

O processo movido por Militão contra Karoline Lima

Segundo informações publicadas pela página do Instagram Gossip do Dia, a decisão de processar a influenciadora teria partido após ela impedir que Cecília viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá seja contratada para acompanhá-la. Atualmente, a bebê estaria sem babá.

O jogador, por sua vez, teria dito que não era necessário e que não queria nenhuma pessoa estranha em sua residência.

Ainda segundo a página, um dos pedidos que teriam sido feitos por Militão na ação, é que Karoline seja proibida de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro. A alegação seria que ela está em uma “aventura amorosa” e que vai mudar a rotina da filha por isso. Atualmente, a influenciadora está namorando o jogador do Flamengo, Leo Pereira.

Para falar sobre a “aventura amorosa” que Karoline Lima estaria vivendo, Éder Militão teria anexado fotos dela com o ex-namorado, Gui Araújo, na tentativa de mostrar que ela está sempre trocando de parceiros.

A página Gossip do Dia disse, ainda, que já existe uma decisão obrigando que Karol permita a viagem de Cecília para assistir a final da Champions no dia 1º de julho, mas a condição é que a criança esteja com uma pessoa de confiança da mãe.