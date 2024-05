Ex-governanta processa Caetano Veloso e pede indenização milionária

A ex-governanta de Caetano Veloso e Paula Lavigne estaria processando o casal de famosos. As informações são da Veja SP. Segundo o veículo, a ex-funcionária entrou com duas ações trabalhistas, na Justiça do Rio de Janeiro, após ser demitida. A mulher, chamada Edna, trabalhou para o casal por mais de 20 anos.

A matéria afirma que Edna pede cerca de R$ 2,6 milhões de indenização trabalhista. Adicional noturno, acúmulo de função, horas extras, incorporação de remuneração, entre outros, estariam inclusos nesse valor.

Edna teria sido acusada de furto de dólares e tido o celular confiscado por Paula. A defesa de Edna publicou uma nota, afirmando que ela foi vítima da mulher de Caetano.