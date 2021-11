Acadêmicos de medicina bloqueiam pontes na fronteira do Acre

As pontes que ligam as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia à cidade de Cobija, foram bloqueadas pelos acadêmicos de medicina da Universidade Técnica Cosmos – Unitepc, que tem uma filial na fronteira do Acre.

Segundo foi levantado, são cerca de 80% de estudantes estrangeiros, na maioria, brasileiros. O protesto dar-se-á, segundo eles, pela decisão de impor provas teóricas presenciais sem uma comunicação prévia para que pudessem se preparar.

Alegam que acadêmicos do 1º e 10º semestre, tiveram aulas presenciais somente ocorreu em pouquíssimas práticas para algumas turmas que não somam 5% no total da carga horária, que as aulas teóricas presenciais foram realizadas de maneira online 100% durante o período pandêmico.

Com a aplicação das provas presenciais, muitos desses estudantes já estão fora da fronteira, irão ter prejuízos financeiro e outros já estão com passagens marcadas para viajar marcadas para meados de dezembro próximo.

O jornal oaltoacre esteve no bloqueio da Ponte Wilson Pinheiro em Brasiléia, mas não foi possível conversar com os acadêmicos, que optaram em não falar por medo de represálias por parte da universidade. Também tentou contato com o representante da instituição desde a semana passada, mas, não obteve resposta até o momento.

O bloqueio poderá ser suspenso no período da tarde após o meio-dia. Caso não tenha um acordo entre as partes, poderá acontecer novos protestos nos próximos dias.