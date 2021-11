Advogado preso por tentar entrar com drogas e celulares em presídio no AC vai continuar na cadeia

O advogado João Figueiredo Guimarães, de 73 anos, preso em flagrante em outubro deste ano quando tentou entra no presídio estadual transportando pelo menos meio quilo de drogas, dinheiro e aparelhos de celular para presidiários, vai continuar na cadeia. Decisão neste sentido foi tomada pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Rio Branco, Marcelo Coelho de Carvalho, ao negar pedido da defesa de relação e prisão do advogado.

O juiz considerou a condição de prisão em flagrante do advogado assim como também o seu passado. Figueiredo, em 2010, foi condenado a cinco anos e seis meses de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, pela tentativa de estupro de vulnerável contra uma menor de 13 anos, em cuja companhia ele foi preso num motel da cidade.

A defesa fez o pedido com base na idade avançada do advogado e com argumentos de que ele tem residência fixa e bom comportamento. O juiz não levou os argumentos em consideração.