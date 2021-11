Anitta se apresenta em programa americano e recebe elogios

Focada na carreira internacional, Anitta está cada vez mais alçando voos mais altos em sua trajetória artística. Dessa vez, a cantora se apresentou em um dos maiores talk shows os Estados Unidos, o “The Late Late Show With James Corden” na madrugada desta quinta-feira (04). Esse não é o primeiro programa em que a cantora se apresenta.

Anita cantou o single recém-lançado, “Faking Love”, ao lado da rapper Saweetie. Essa foi a primeira apresentação das duas para divulgar o trabalho, mas as parceiras ainda devem fazer novas performances na tentativa de mostrar a música para o público norte-americano. A apresentação foi elogiada por fãs e internautas que aprovaram a conduta de Anitta e sua parceira musical.

Carismáticas, Anitta e Saweetie dançaram a coreografia da música no palco usando trajes elegantes, porém sexys, aparentando um ar de sobriedade. Mais cedo, a cantora desabafou nas redes sociais sobre estar nervosa com a apresentação, mas informou que estava muito feliz com a oportunidade de aparecer em rede nacional americana.



“Super nervosa e super feliz…. já ja no late late show meu Deus”, disse a cantora carioca em seu perfil do Twitter, feliz da vida. Além da apresentação, Anitta e Saweetie deram entrevista para o apresentador James Corden. Em um dos trechos, a cantora foi questionada sobre quem seria sua maior inspiração na música e ela respondeu Mariah Carey.

A funkeira brasileira alegou que a cantora americana é uma de suas artistas favoritas e relembrou de um episódio surpreendendo, quando encontrou e consequentemente conheceu a sua ídola em uma loja na cidade de Aspen. Já sua parceira disse que possui uma amizade especial com a cantora veterana Cher. Mariah recebeu o carinho da cantora e repostou o trecho em que Anitta fala dela.

Anitta está com a carreira em ascensão nos Estados Unidos e já é conhecida do público americano. A “Girl From Rio” está conquistando cada vez mais fãs internacionais, não só nas terras do tio Sam, mas também em países europeus como França, onde ficou nos tops musicais com o sucesso “Mon Soleil”, gravada ao lado do francês Dadju.

Recentemente Anitta se apresentou em um dos intervalos do VMA 2021 com a canção “Girl From Rio”, em uma parceria paga com o Burguer King, uma das maiores franquias de restaurantes do mundo. Na chegada do evento, a artista concedeu varias entrevistas para programas americanos, mostrando que esta cada vez mais inserida e conquistando espaço na cultura americana.

Além do VMA, Anitta participou do MET Gala como convidada do estilista Alexandre Birman. O evento beneficente que possui como anfitriã a Vogue americana só recebe pessoas convidadas por alguma personalidade muito influente, por grandes marcas, ou quando a própria celebridade paga em torno de 300 mil dólares por uma mesa no local. A cantora esteve ao lado de grandes personalidades como Kim Kardashian, Rihanna e Billie Eilish.

